Tekken World Tour 2025 Global Finals er denne søndagen: Her er det du trenger å vite

Mens vi kanskje er i de tidlige stadiene av 2026, avslutter Tekken-konkurransescenen sin 2025 World Tour. Global Finals er satt til å bringe varmen denne helgen, som løper fra 29. januar til 1. februar, hvor Grand Final vil finne sted og avgjøre hvem som skal ta hjem brorparten av premiepotten på $ 300,000.

Den siste delen av turneringen vil ta over Malmö, Sverige. Hvis du er i nærheten av byen, kan du fortsatt få tak i billetter via Tekken World Tour offisielle nettsted for å være en del av publikum. Eller, hvis du føler deg utrolig heldig, kan du også bli med via Last Chance Qualifiers, som er satt til å finne sted 31. januar.

Hvis du ikke er i nærheten av Malmö, kan du bli med live via strømmingene for topp 20-finalene. Twitch og YouTube vil strømme arrangementet, hvor du vil kunne stille inn i løpet av helgen for å holde tritt med konkurransen. Det forventes også at vi får se Bandai Namco snakke om fremtiden til Tekken 8 på den store finalen, så hold øynene åpne for mer informasjon.