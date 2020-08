Tell Me Why - Chapter 1

Du ser på Annonser

Dontnod er et studio med en litt interessant historie. Dontnod står bak mindre suksessfulle spill som Remember Me og Vampyr. Mellom disse to action-spillene slapp de suksessen Life Is Strange, og heldigvis er Tell Me Why mer i stil med sistnevnte. Tell Me Why er også det første storspillet noensinne med en transseksuell hovedperson. Dette er selvfølgelig både veldig bra og interessant, og det er fint at vi i 2020 endelig kan se transseksuelle personer. Samtidig viser første kapittel at de har klart å lage noe som bygger opp til en foreløpig spennende historie uavhengig av dette.

Her befinner vi oss i en liten bygd i Alaska hvor vi blir kjent med Ronan-tvillingene, Alyson og Tyler, som på tragisk vis blir skilt fra hverandre som barn etter moren deres dør. Angivelig på grunn av at Tyler dreper henne i selvforsvar. Tyler blir arrestert og sendt på en rehabiliteringsanstalt for barn, mens Alyson blir tatt hånd om av den lokale politisjefen. Alt tyder på at moren prøvde å drepe Tyler på grunn av hans erklæring som transkjønnet, men det er noe som skurrer. Når tvillingene endelig møtes igjen ti år senere kommer det frem detaljer som skaper tvil om hva som faktisk skjedde den skjebnesvangre kvelden. Den første gangen tvillingene drar tilbake til barndomshjemmet der drapet skjedde oppdager de dessuten at de har evnen til å se et slags vindu til fortiden og nøste opp i alt som har vært uklart i løpet av deres barndomsår. Det viser seg at mange minner er uklare, og hver tvilling husker sin versjon av hendelsen. Dermed blir opp til deg å hjelpe tvillingene å finne ut av den faktiske sannheten.

Man merker fort at dette er laget av de samme folkene som står bak Life Is Strange. Måten man beveger seg rundt og gjør ting i omgivelsene bør virke svært velkjent for de som har spilt dette. En kan ofte bevege seg fritt i mindre åpne områder, se på ting og høre karakterer kommentere det man fokuserer på. Enkelte ting kan man også plukke opp og se nærmere på. I kjent stil er det selvfølgelig mulig å påvirke historien med valgene man tar også. Dette kan være alt fra hvilken side man tar i en opphetet diskusjon, til om det blir appelsinjuice eller druebrus på den lokale matbutikken. Life Is Strange innoverte denne typen spill ved å introdusere en tidsreise-mekanikk. Tell Me Why sin versjon av dette er den nevnte evnen til å se fortiden. Visse områder byr på muligheten til å gjenoppleve scener fra fortiden, og begge tvillingene har mulighet til å se dette sammen. Noen ganger husker hver tvilling en situasjon forskjellig, og da er det opp til deg som spiller å avgjøre hvilken av de to hendelsene som faktisk skjedde. Det er ikke tvil om at tvillingene har et helt spesielt bånd, og tidlig i historien avsløres det at de også som barn hadde mystiske evner. Da i form av at de kunne kommunisere med hverandre telepatisk hvis de var i nærheten av hverandre. Denne evnen brukes selvfølgelig flittig av tvillingene for å diskutere privat seg imellom.

De fleste samtaler i spillet foregår mens man er låst til en scene, og man kan velge hva man vil si uten å tenke på hvor lenge man grubler over hva som skal velges. Det er dog noen ganger slik at man snakker samtidig som man utforsker områder. Da får man en liten tidsfrist på å svare. Noe som er dumt med dette er at man til tider er sammen med flere personer samtidig, og det kan føre til at en karakter spør deg om noe akkurat i det du er i ferd med å prate med en annen. Det kan føre til at man går glipp av enkelte samtaler. Litt frustrerende og irriterende. Heldigvis virker det som de samtalene man kan gå glipp av for det meste er av typen som ikke er viktig for selve hovedplottet.

Noen av sekvensene i spillet kan til tider føles som meningsløst fyll. Man må gjøre noe dagligdags for å komme til neste del av spillet hvor plottet faktisk tar deg med videre. Det er noen ganger mulig å fylle disse stundene med litt ekstra prat for å bli bedre kjent med de to tvillingene. Mange av disse samtalene er løse og hverdagslige, men noen ganger får man også en dypere innsikt i hva slags forhold Tyler og Alyson hadde før de ble skilt. De vokste opp i en liten by i Alaska, i et ganske avsidesliggende hus, og dette gjorde selvfølgelig at tvillingene ofte kun hadde hverandre å leke med under oppveksten. Man lærer mye om hva slags barndom de hadde, men selv om mye av det er interessant er kanskje også noe av det for mye av det gode. Snakk om monstre de gjemte seg for, at de lekte gnomer, en kiste med leketøy de kalte for en skattkiste osv. Det kan til tider føles som at man er et slags tredje hjul på en super-intern greie de to tvillingene har, og ikke alt føles like relevant for historien. Disse sekvensene gjør det uansett klart at mengden med fantasi tvillingene hadde mens de bodde sammen i det ellers litt triste huset er et tegn på et sterkt bånd som dessverre brått ble brutt.

Som Life Is Strange er også dette et spill delt inn i kapitler som slippes del for del. Det blir til sammen tre kapitler, og hvert kapittel utgis med bare en ukes mellomrom. Mange vil nok kanskje stusse litt på akkurat dette, for dette tyder på at alle kapitlene egentlig er klare samtidig. Hvorfor slippes ikke alt bare sammen som et samlet spill? Det spørsmålet stilte i alle fall jeg. Dontnod har selvfølgelig et svar på dette. De ønsker nemlig at dette spillet blir oppfattet litt som en tv-serie. Det kommer ett kapittel i uka, og den uken mellom hvert kapittel er ment til å fordøye, bearbeide og diskutere det man har opplevd.

Jeg har spilt på PC, og har fint kjørt spillet på ultra og 60 bilder i sekundet på min middels kraftige spill-pc med et RTX 2060-grafikkort. Jeg opplevde aldri visuelle svakheter eller lagg. Med spillet installert på SSD var også lastetidene nesten ikke-eksisterende. Miljøene er forresten kjempevakre. Det å velge Alaska som setting var en genistrek. Her får vi servert nydelige omgivelser og en sammensveiset by som gjør at man føler intimitet og kanskje litt isolasjon. Grafikkstilen er også mange hakk over Life Is Strange (som jeg ikke klarer å slutte å sammenligne med). Spillene føles veldig like, men stilen er ganske annerledes. Det er slutt på de litt stiliserte og "pastell-aktige" omgivelsene og karakterene. Dontnod har gått for en litt mer realistisk presentasjon denne gangen, men fortsatt ikke for realistisk. Detaljnivået er akkurat rikt nok, etter min mening. De har derimot ikke gjort særlig for å forbedre animasjoner og ansiktuttrykk. Begge deler ser håndanimerte ut, og det er litt synd, for det skaper et slags avvik mellom det som sies og gjøres av karakterene. Stort sett går det bra, men hvis en karakter skriker, er sint, eller gråter synes det ikke særlig godt på karakteren. Selve stemmeskuespillet har jeg dog lite å utsette på. Selv om det bare blir enda rarere når ansiktene til karakterene overhodet ikke gjør det man ser for seg at stemmeskuespilleren gjorde i studio.

Jeg har stort sett nytt min tid med Tell Me Why - Chapter 1. Det har en litt treg start, men straks jeg kom dypere inn på hva som hadde skjedd begynte nysgjerrigheten å pirre meg. Det er selvfølgelig vanskelig å anmelde et spill som i såpass stor grad lener seg på historien, og da er det mye jeg må holde igjen slik at ikke for mye blir avslørt. Jeg har hvertfall kost meg, og jeg gleder meg til å fortsette eventyret. Tell Me Why kan helt klart anbefales til de som er glade i spennende historier, mysterier eller fan av Life Is Strange. Jeg kommer til å dele min mening om hvert kapittel etter hvert som de blir utgitt, så følg med neste uke for Chapter 2!