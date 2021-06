Tell Me Why er gratis for å feire Pride

Du ser på Annonser

Franske Dontnod fikk oppmerksomhet fra første stund ved å gi oss Remember Me, men plasserte seg selv skikkelig på kartet med Life is Strange. Siden den gang har de gitt oss en rekke meget gode historiefokuserte spill som har tatt opp viktige temaer. Det nyeste eksemplet kom forrige august da Tell Me Why kom til PC og Xbox med en transseksuell person i en av hovedrollene. Miniserien har generelt blitt godt mottatt, så dagens nyhet er virkelig verd å få med seg.

For å markere at vi nå har gått inn i Pride-måneden har Microsoft og Dontnod gjort Tell Me Why gratis på Microsoft Store. Dette gjelder alle tre episodene på både PC og Xbox, så grip muligheten mens du kan.