Tell Me Why er gratis igjen for å feire Pride-måneden

Don't Nod har blitt kjent for å fokusere på representasjon i spillene sine de siste årene, og Tell Me Why gjorde det samme ved å ha en transperson i hovedrollen. Teamet har hele tiden understreket hvor viktig det er at minoriteter inkluderes på en naturlig og flott måte i popkulturen. Faktisk er de så opptatt av temaet at utviklerne og Xbox er villige til å tape penger på det.

For Tell Me Why er for tredje år på rad helt gratis på både PC og Xbox som en del av Pride-måneden. Det betyr at det kan bli ditt for alltid så lenge du legger det til i samlingen din innen 1. juli.