Telltale Games har et hemmelig spill på gang

Telltale Games kunngjorde nylig at de ikke bare flyttet utviklingen av The Wolf Among Us 2 til Unreal Engine 5, men at det også utsetter returen til Fabletown til neste år.

Blant disse to detaljene var en tredje, like interessant, detalj som kommer fra IGN-artikkelen som avslører at Telltale Games har et tredje spill i utvikling sammen med The Wolf Among Us 2 og The Expanse.

Det ser imidlertid ut til at dette spillet er veldig tidlig i utviklingen, noe som sannsynligvis er grunnen til at vi ikke har hørt noe om det ennå. Med The Wolf Among Us 2 som blir forsinket til 2024, ikke forvent at dette mystiske spillet kommer når som helst snart.

Hva tror du Telltales tredje spill kan være?