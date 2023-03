The Wolf Among Us 2 forsinket til 2024

HQ

Det er trygt å si at fans av The Wolf Among Us har gått gjennom en berg-og-dal-bane av følelser i nesten seks år. The Wolf Among Us 2 ble offisielt annonsert tilbake i 2017, men forsvant fra jordens overflate da Telltale i hovedsak ble stengt ett år senere. Det gikk enda et år før prosjektet ble gjenopplivet av det «nye» Telltale. Dette førte til et par brutte løfter om å vise spillet "snart" før studioet endelig kunngjorde en lansering i 2023 februar i fjor. Vel, her kommer de dårlige nyhetene igjen.

Telltale har nok en gang gått ut på Twitter for å avsløre at The Wolf Among Us 2 allerede er forsinket ut av 2023. Alt vi blir fortalt er at studioet trenger mer tid til å levere "oppfølgeren fansen fortjener og gjør det som er riktig for spillet samtidig som vi beskytter helsen til laget vårt".

Greit nok, da vi ikke vil at utviklere skal holde på med såkalt Crunch for mye, ei heller et uferdig spill, men det er fortsatt skuffende å høre at ventetiden blir lengre.