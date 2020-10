Temtem kommer overraskende raskt til PlayStation 5

Du ser på Annonser

Da Crema Games bekreftet at det Pokémon-lignende Temtem skulle bringes til PlayStation 5 og Xbox Series-familien hevdet de at dette ikke ville skje før i 2021. De planene har på en måte blitt endret litt.

Studioet har nemlig gitt oss en ny trailer som avslører at Temtem faktisk vil slippes som Early Access på PlayStation 5 allerede den 8. desember. Denne utgaven av spillet vil faktisk være billigere også, så man betaler på en måte ikke fullpris for å være betatester. Denne utgaven av spillet vil likevel bare gi deg tilgang til fire av de seks øyene i selve spillet, men med både en billigere pris og noen ekstra kosmetiske ting er det kanskje uansett verd det for noen av dere?