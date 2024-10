Tencent og Guillemot-familien kan være ute etter å kjøpe opp og ta Ubisoft privat

HQ

Det er ingen hemmelighet at Ubisoft står overfor ganske mange problemer i disse dager. Den franske utgiverens aksjeverdi har stupt rundt 54% bare i år på Paris-børsen, og det en gang store selskapet sies nå bare å være verdt rundt 1.4 milliarder euro, noe kampene på Star Wars Outlaws og forsinkelsen og den konstante tilbakeslaget fra fansen av Assassin's Creed Shadows tydeligvis ikke hjelper med.

Vi har tidligere sett en rapport om at Ubisoft har startet en intern revisjon for å se hvordan de kan rette opp skuta og få selskapet tilbake på sporet, og nå har en ny rapport fra Bloomberg kommet ut og hevdet at den kinesiske megautgiveren Tencent (som for tiden eier rundt 9,2 % av Ubisoft) og Guillemot-familien (som eier ytterligere 20,5 %) kan være på utkikk etter å slå seg sammen, kjøpe ut de andre investorene og ta Ubisoft privat.

Ingenting offisielt har blitt kunngjort i denne saken, og rapporten bemerker at Tencent og Guillemot-familien også kan se på andre alternativer, men det nevnes også at "noen minoritetsaksjonærer, inkludert AJ Investments, har presset på for enten en privatisering eller et salg av Ubisoft til en strategisk investor midt i aksjekursens stup."

Dette ville ikke være første gang Ubisoft var på auksjonsblokken de siste årene, ettersom selskapet i 2022 var gjenstand for flere bud, alt før Tencent gikk inn og kjøpte en haug av Guillemot-familiens holdingselskap og låste ned (om enn midlertidig) selskapets fremtid. Denne gangen virker det imidlertid som et mye mer sannsynlig oppkjøp/salg, ettersom aksjeverdien er betydelig lavere og selskapet er i mye dypere og farligere farvann.