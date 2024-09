TenZ trekker seg tilbake fra profesjonell Valorant

HQ

Tyson "TenZ" Ngo, en gang ansett som et av de største talentene i Valorants konkurranseverden, avslørte noen veldig store nyheter før helgen, nyheter som bekreftet planene hans om å legge opp og slutte å konkurrere i Valorant profesjonelt.

TenZ avslutter en dekorert karriere som senest inkluderte en seier på Valorant Champions Tour: Masters Madrid-arrangementet i mars og en fjerdeplass i Valorant Champions-arrangementet i slutten av august.

Når det gjelder hva fremtiden har å by på for TenZ, vil han skifte til en mer permanent rolle som innholdsskaper, alt mens han fortsatt representerer laget han spilte profesjonelt for, Sentinels.

Sentinels har ennå ikke kunngjort hvem som skal overta TenZs rolle på deres aktive liste.