Tequila Works har stengt dørene for godt

HQ

Fem måneder etter å ha erklært konkurs, har Tequila Works offisielt stengt. Det anerkjente spanske spillstudioet, som sto bak The Sexy Brutale, Deadlight, Rime og Gylt, hadde slitt med å holde seg flytende etter at de siste spillene deres mislyktes kommersielt, til tross for gode anmeldelser. Grunnleggeren, Raúl Rubio, publiserte et innlegg på Linkedin der han bekreftet at dette var slutten for Tequila Works.

"Femten år med minner og opplevelser, leksjoner og erfaringer, smil og elendighet, ubrytelige vennskap og uforsonlige brudd, mange humper og ujevnheter i veien, et og annet mirakel og mye svimmelhet, kondensert i noen få bilder. Det har vært femten uforglemmelige år.

Tequila var virkelig uheldige med noen av partnerne sine. Studioets to siste spill, Gylt og Song of Nunu: A League of Legends Story, underpresterte kommersielt: det første var opprinnelig et eksklusivt Google Stadia-spill, og det andre var en del av Riot Forge, en kortvarig utgiver av League of Legends-spin-off som egentlig ikke fikk mye oppmerksomhet fra Riot Games.

"Jeg vil ikke snakke om slutten, for det som er viktig er reisen og vennene (eller fiendene) vi fikk underveis. Slutten er tross alt ikke noe annet enn en ny begynnelse.

En stor takk til Hellworkers-familien; jeg er lei for at jeg ikke kunne ha gjort mer."