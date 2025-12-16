Terminator 2D: No Fate

HQ

Virkelig gode Terminator-spill vokser ikke på trær. Jeg sliter med å komme på noe som har kilt hjernen min i positiv forstand, i stedet blir jeg instinktivt slått av at det er forsvinnende få. "Cyborger fra fremtiden med stålpolerte endoskjeletter som vil utslette menneskeheten" - det er nok slik min pensjonerte mor ville beskrevet science fiction i sin alminnelighet uten særlig innsikt. Så hvor er det blitt av alle de tankevekkende opplevelsene som springer ut av dette, spør du kanskje? Svaret er at det rett og slett ikke har skjedd i den utstrekning man skulle tro, til tross for et i utgangspunktet optimalisert, nærmest selvinnlysende utgangspunkt. Terminator: Resistance var absolutt akseptabel, men noen stildannende klassiker er den etter min mening ikke, til tross for gode intensjoner. Det er snart 35 år siden Terminator 2: Judgment Day skrev historie, en film som fortsatt står som et av tidenes beste actionspektakel. Nå som 2025 er klar til å slå knute på seg, er det vel på tide med en oppreisning i form av et 16-bits retrospill for den nyeste generasjonen superdatamaskiner? Jeg våger å påstå det.

Det er flere sjefer på hvert nivå.

Men vi dveler litt ved minnelunden mens vi er her. Som 80-tallsbarn vokste jeg opp med 2D-plattformspill, som forståelig nok sto høyt på agendaen på den tiden; fra Alex Kidd og Mega Man til Contra, Bionic Commando og etter hvert Gunstar Heroes og Metal Slug. Jeg stiftet også bekjentskap med Terminator som en navnløs Play-Doh, da James Camerons første drapsmaskin fra fremtiden kom samme år som jeg ble født - og selv om jeg ikke så den med åpne øyne, fikk jeg på begynnelsen av 90-tallet glede av to strålende scenarier som var langt forut for sin tid, både teknisk og tematisk. Trusselen om utryddelse etter at kunstig intelligens utvikler fri vilje, ligger til grunn for mange bekymringer og fortsatt overlevelse - kanskje i dag mer enn noen gang?

Alle er velkomne, uansett evner, når det kommer til action av et slag man sjelden har sett maken til.

Dette er en annonse:

Terminator 2D: No Fate Jeg har forstått alt jeg nettopp har gagget om, og det tok bare mesteparten av livet mitt å finne ut av det. Dette er ikke et uverdig cashgrab, og det er heller ikke et spill som prøver å late som om det er noe det ikke er, og det prøver absolutt ikke å finne opp hjulet på nytt - i stedet går det tilbake i tid for å rette opp ting med en tie-in som filmen fortjener basert på etablerte premisser hentet fra samme tidsepoke. Ingen skjebne, comprende?

Historien er kjent, men den kan endres.

At dette er et lidenskapelig prosjekt fra Bitmap Bureau er veldig tydelig, detaljnivået her er en fryd for øyet. Animasjonene er levende, stillbildene som driver historien fremover er pikselperfekte - og på samme måte er det svært bevisst på hva det prøver å etterligne og oppnå. Der mange lisensierte spill har vært beryktet for å ta snarveier når det gjelder nivåer, fiender og design, klarer Terminator 2D: No Fate å gjøre dette til en autoritet på området. Bortsett fra den åpenbare presentasjonen og tiden man flørter med da filmen så dagens lys, har de også på en smart og effektiv måte tatt med elementer som ikke var med i filmen, uten å gå utenfor rammene. Flere av spillets nivåer fyller ut hull fra historien der du har flere interessante elementer foran deg, enten du er fanatiker eller nykommer. Det første nivået er derfor en sekvens som aldri ble sett i filmen, samtidig som det henter inspirasjon og styrke fra grunnmaterialet.

Alternative scenarier som er noe bra? Ja, det ser ikke bedre ut.

Dette er en annonse:

Det å blande inn referanser med logisk utfylling har aldri blitt gjort bedre i Terminator-sammenheng enn her. Hva skjedde før Sarah ble sperret inne på Pescadero Hospital, spør du kanskje? Hun trente selvfølgelig John i Mexico inntil "onkel Bob" grep inn. Den datafabrikken Sarah Connor angivelig prøvde å sabotere, som Dr. Silberman nevnte? Det var ikke noe annet enn et Skynet-anlegg hun slo til mot som ble tildekket - her konvertert til logikk for første gang, noe som heller ikke bør tas for gitt i forbindelse med "Terminator". Spillet vever sammen kanon med lore, og det hele føles jordet og pent inkorporert.

Ulike sjangre og elementer konkurrerer om oppmerksomheten.

Når jeg senere spiller som John Connor i fremtidens Los Angeles, fører det til sekvenser som sender hint til den første Terminator-filmen på en fin måte uten at det føles konstruert. At utviklerne er bevisste på merkevarens univers, er en underdrivelse - og det samme er det faktum at jeg som spiller ikke kan la være å smile og nikke samtykkende hele veien. Å banke opp sjefen "Angry Bartender Man" til tonene av Bad to the Bone av George Thorogood and the Destroyers er strålende fanservice sammen med den klassiske beat 'em up-sekvensen det innebærer - det samme er jakten via motocross gjennom stormavløpet med en sint lastebil i bakspeilet der jeg "dukker" for innkommende rusk på min vei. Gjenskapingen av de fleste - ja, jeg tør påstå alle - ikoniske sekvenser fra filmen som fortsatt står seg som tidsdokumenter i dag, er representert og frir til de fleste andre sjangre enn sidescrollende skytespill fra samme tidsepoke. Battletoads, Streets of Rage - påvirkningene er mange, og alle er sikre på sin identitet i sammenhengen.

Terminator 2: No Fate ber ikke om unnskyldning, og det skyter for å drepe.

Å ta seg friheter til å fylle ut hull og dikte opp scenarier for til slutt å binde sammen noe som ligner en opplevelse, bør ikke tas for gitt. Når man, som i dette tilfellet, har å gjøre med enkelt undervisningsmateriale fra populærkulturen, kan man fort havne på dypt vann, noe som i sin tur ødelegger mer enn det tilfører - men heldigvis er det tenkt på, og alltid på en smakfull måte. Den forutsetter heller aldri at du har sett filmen den er basert på, og koker ned James Camerons epos slik at alle kan nyte det. Så skal det selvfølgelig sies at du får mest ut av denne filmen hvis du allerede kjenner franchisen. Og hvis du gjør det - vet du nøyaktig hvilke filmer som teller til slutt.

Action og sjefer - dekkmekanikk og stealth? Det er en livlig blanding.

Å balansere mellom en totalopplevelse som er bevisst gammeldags uten å være urettferdig, krever også finesse i alt fra hvordan våpnene oppfører seg til balanse i vanskelighetsgrad og nivådesign. Via trådkorset skyter vi i åtte forskjellige retninger - noe som er gjenkjennelig for de som har spilt Contra og Metal Slug tidligere. Vanskelighetsgraden kan justeres i fire nivåer der kravet aldri lener seg mot at du er født i arkaden, til tross for tydelige aner. Å hoppe mellom ulike høydeforskjeller på banene som om det var Sunset Riders, jepp - det må du venne deg til. Gjennom hele spillet følger vi Sarah, John og T-800, og de oppfører seg også litt forskjellig seg imellom med forskjellige evner. Sarah er den smidigste av de tre og har en dødelig nærkampkniv, kan ta gisler og plukker opp flere forskjellige moderne våpen langs landskapet; John spiller vi utelukkende i fremtidssekvenser og har en rørbombe han kan kaste, mens laserkarabinen med tre forskjellige power-ups gjør sitt for å underholde - blant annet siktet plasma og et bredere skudd. Her kan det imidlertid bli litt rotete, der jeg synes Johns skyting ikke er helt kalibrert og litt stiv til tross for fokuset på skyting. T-800 kan ikke hoppe, men den er en jævel på å slå hardt og dør ikke så lett. Gjennomspillingen av historien skjer via disse tre figurene og tar litt over en time for en erfaren spiller - men figurene kan også brukes etter eget ønske i de mange ekstramodusene som låses opp på ulike måter etter at du har fullført historien, der selve historien også byr på alternative scenarier via nye gjennomspillinger der du kan velge forskjellige veier sammen med skjulte gjenstander å samle på. Arkademodus uten fortsettelser, overlevelse og angrep på fiender - nivåtrening for speedrun? Det er mye å velge mellom, og jeg nevner ikke alt.

Fremtiden og fortiden, lenge leve!

Å lage et spill av en av tidenes største actionfilmer er åpenbart et dristig trekk - men fungerer det? Ja, det gjør det, uten raytracing og uten 3D. Musikken og lyden er også helt strålende - Brad Fiedels uforglemmelige lydspor gjør comeback, sammen med tidstypisk og på grensen til utvidet audiofili. Et laservåpen i spillet harmonerer som forventet med filmens motstykke. Feilene er imidlertid ikke å finne noe sted, noe jeg applauderer.

Forvent nostalgi og action.

Det er kanskje lettere å svelge presentasjonen og den svært bevisste og tidsriktige kunststilen her hvis du har levd gjennom denne epoken, hevder Person A - av og for interessenter, men jeg tør påstå at Person B har rett i sin iver etter å dra en gammel reveboa ut av skapet og kle opp en hvilken som helst 20 år gammel influencer - som skal være med enten han vil eller ikke. Terminator 2D: No Fate gir smekk for pengene, og det er godt investert, og leverer akkurat det jeg håpet på - og mer til. Er du bekymret for innhold og spillengde? Da må du finne noe annet. Dette er akkurat passe langt og gjennomtenkt hele veien, klassisk strukturert og blander ulike sjangre på en glimrende måte. Det er for det meste sideskrollende action - men det fletter også inn elementer av beat 'em ups og kjøretøysekvenser som tatt rett ut av Battletoads eller Teenage Mutant Ninja Turtles fra SNES og Mega Drive. Terminator 2D: No Fate er en feiring av definisjonen av ordet perspektiv på flere måter enn det burde være mulig, og tidslinjen vil sannsynligvis begynne å sprekke hvis jeg fortsetter å mase om dens eksistens. Retrokompotten her er førsteklasses, og klarer det kunststykket som verken spill eller film om temaet har gjort før.

Med programmert presisjon har vi et oppdrag, og det er ikke mulig å forhandle eller resonnere med den - den føler ingen medlidenhet, ingen anger og knapt nok noen frykt. Den vil aldri slutte å jakte på deg ... Terminator 2D: No Fate har utfordret hverdagen min med retroinspirert gameplay og teknologi fra en svunnen tid med ikoniske scener og nivåer med en flyktig T-1000 av beinknusende viskositet i hælene. Fortiden hører absolutt hjemme i nåtiden - for ikke å snakke om fremtiden. Terminator 2D: No Fate er spillet merket har ventet på siden 1991.