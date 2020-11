Terningspillet Orlog i Assassin's Creed Valhalla får fysisk versjon

Du ser på Annonser

Ubisoft forsøkte å lage deres eget Gwent da de i Assassin's Creed Valhalla introduserte terningspillet Orlog, som kan spilles i mange av spillets bosettelser og byer.

Nå kan du også se frem til å spille Orlog i din egen stue, da brettspillsiden Dicebreaker har fått vite at en fysisk versjon er på vei.

"Ubisoft will be working with pop culture collectibles producer PureArts to publish a physical version of Orlog in 2021. Ubisoft did not provide any further details or dates at this time."

Liker du Orlog i AC Valhalla, og kommer du til å kjøpe det fysisk?