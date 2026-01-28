Terraria får Palworld og Dead Cells crossovers i oppdatering 1.4.5

HQ

Terraria Palworld er allerede et stort spill, men det får stadig store oppdateringer som gjør det større og bedre for hver gang. Eller skal vi si Bigger and Boulder, som er tittelen på spillets 1.4.5-oppdatering, som bringer ikke bare én, men to store crossovers inn i overlevelsesspillet.

Med den siste oppdateringen kan Terraria nå skilte med mer enn 5000 gjenstander, 25+ NPC-er, 400+ fiender og mer. Dead Cells-crossoveren introduserer noen sprø våpen, som vist i traileren nedenfor, og Palworld Pals er her for at du skal få noen nye kjæledyr og monteringer for å hjelpe deg med å utforske i den brede verdenen Terraria.

Utenom crossover-ene inneholder Bigger and Boulder-oppdateringen også femten møbelsett, fem typer steinblokker, fire transformasjonsfester, nye skip, drager, småkryp og mer. Det er også et nytt Skyblock-frø og flere verdensfrø som du kan utforske.