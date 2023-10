Terrifier 3 er en juleskrekkfilm

Terrifier 3 får selskap av skrekkfilmkolleger som Gremlins, Krampus og Black Christmas, ettersom det er bekreftet at den får juletema.

HQ

Bloody Disgusting har rapportert at en ny plakat for den kommende skrekkfilmen har lekket ut på nettet, som ble etterfulgt av skaperne som bekreftet at filmen faktisk er en julefilm.

De som ønsker å få et første glimt av filmen, vil kunne gjøre det under den teatralske gjenutgivelsen av Terrifier 2 1. november. Ifølge manusforfatter og regissør Damien Leone vil teaseren være "2 minutter lang", og han hevdet at fansen vil "f ****** elske den".

Det er ikke offentliggjort noen lanseringsdato for Terrifier 3, men med denne siste kunngjøringen i bakhodet er det sannsynlig at den kommer på kino like før jul 2024.