Terrifier 3 får nå premiere 11. oktober

Den etterlengtede julekrimfilmen Terrifier 3 har fått utsatt premieredatoen med to uker. Art the Clown kommer nå tilbake på kino den 11. oktober, akkurat i tide til Halloween-sesongen.

Skrekken, som nylig har avsluttet innspillingen, er satt til å finne sted på julaften. Blant de tilbakevendende skuespillerne finner vi Lauren LaVera (Sienna), Samantha Scaffidi (Victoria Heyes), Elliot Fullam (Jonathan Shaw) og AEW-superstjernen Chris Jericho (Burke), mens Daniel Roebuck skal debutere som julenissen.

"Vi er så glade for å bringe den neste Terrifier til kinoene denne høsten, akkurat i tide til Halloween-sesongen," sier franchiseprodusent Phil Falcone. "Terrifier 3 vil levere alt fansen forventer og mer til, med Art the Clown som tar ting til neste nivå. Vi kan ikke få takket fansen nok for deres støtte og for at de får oss til å tro at vi har skapt noe helt spesielt."

Takk, Bloody Disgusting.