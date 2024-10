Terrifier 3-regissøren hinter til lengre versjon av filmen

Hvis du er modig nok til å gå på kino for å se Terrifier 3 vil du kanskje være interessert i å vite at kinoversjonen faktisk ikke inkluderer alle scenene som ble filmet under produksjonen. Regissør Damien Leone har i et intervju med The Hollywood Reporter bekreftet at han i et forsøk på å få filmen ned til en rimelig slasher-lignende lengde, måtte kutte ut flere scener, hvorav mange så ut til å dreie seg om karakterutvikling.

"Jeg endte opp med å kutte ut sikkert fem scener fra denne filmen, og mange av dem elsket jeg virkelig, virkelig høyt. Det var noen virkelig gode karakterøyeblikk som jeg måtte klippe ut, og som virkelig utdypet relasjonene, men kanskje det kommer en utvidet versjon en dag."

Med tanke på at noen av de siste rapportene og pressevisningene av Terrifier 3 viser til virkelig skremmende og motbydelige scener, er vi ikke sikre på at vi ønsker en enda lengre versjon av filmen, men kanskje vi er i mindretall. Hva tror du, ville du sett en utvidet versjon av Terrifier 3?