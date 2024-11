Terrifier 3 skal dissekeres i en blodig dokumentarfilm neste år

Verdens skumleste morderklovn Art og hans brutale eskapader har tatt skrekkscenen med storm, og med Terrifier 3 slo Damien Leone alle tidligere rekorder for franchisen. Filmens vesentlig større budsjett ga den et løft, og både kritikere og fans kunne rett og slett ikke få nok av den ekstreme galskapen som den tredje delen bød på.

Og for de som virkelig vil vite alt om hvordan Terrifier 3 ble til, se bak de blodige kulissene og virkelig dissekere filmen i absolutt detalj. Vel, da kan vi med glede fortelle (via Variety) at en nydelig dokumentar om filmen vil bli utgitt neste år under navnet Attack! The Dissection of Terrifier 3 - og den beskrives som følger :

Art Attack! The Dissection of Terrifier 3 sies å være et dypdykk i hvordan Terrifier 3 -teamet fikk liv i de mange brutale drapene og blodige effektene i den nyeste slasherfilmen. Dokumentaren inneholder intervjuer med regissør Damien Leone, produsent Phil Falcone og flere av skuespillerne, samt nye opptak fra innspillingen.

