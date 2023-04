Test Drive Unlimited: Solar Crown får seks nye skjermbilder

HQ

Vi har ikke hørt mye om Test Drive Unlimited: Solar Crown til tross for at den er planlagt for en utgivelse i 2023. Men dette ser ut til å være i ferd med å endre seg. I et lengre innlegg på Steam forklarer utviklerne noen av funksjonene vi kan se frem til når vi får besøke den digitale Hong Kong Island - som er " trofast gjenskapt og i ekte 1: 1-skala", og tilbyr også "en veldig variert og intens kjøreopplevelse".

Det viser seg at vi det er " over 600km / 370 miles av veier " for å utforske med "hemmelige områder", og spillet har andre kule funksjoner også, inkludert dynamisk vær og dagsykluser:

"I tillegg til de varierte terrengtypene, er det et dynamisk vær- og tidssystem: Du kan gå fra en solrik tur ved daggry til en lang nattkjøring under stormfull himmel. Regn har en betydelig innvirkning på bilens oppførsel: du må tilpasse kjøringen for å unngå uventede skrens og kanskje endre dekk og girforhold. Ikke glem å slå på vindusviskerne mens du venter på at solen skal komme frem igjen, slik at du kan sette toppen ned igjen! Dag/natt-syklusen er også realistisk med distinkte faser for daggry, dag, kveld og natt.

Vi antar at vi får se mye mer fra Test Drive Unlimited: Solar Crown i juni under noen av de mange planlagte spillarrangementene. Inntil da, sjekk ut bildene nedenfor. Det ser ut som en interessant utfordrer til Forza Horizon 5, ikke sant?