Test Drive Unlimited: Solar Crown vist i ny trailer

Under gårsdagens Nacon-event fikk vi en ny titt på det kommende Test Drive Unlimited: Solar Crown, som byr på en åpen verden i Hong Kong, og som sies å være en 1:1-gjenskapning. Grafikken har sett bedre ut hver gang vi har sett det, og denne gangen er intet unntak.

Tilbake i januar ble det avslørt at spillet ville bli utgitt før 1. april, men til tross for at vi fikk en ny trailer 29. februar - fikk vi ingen fast utgivelsesdato - noe vi dessverre mistenker indikerer nok en forsinkelse for et spill som allerede har blitt utsatt flere ganger.

Pressemeldingen som fulgte med traileren, spesifiserer også at det er en always-online-tittel. Det betyr at du alltid må ha internettforbindelse, selv når du spiller Test Drive Unlimited: Solar Crown alene. Men siden det er en open world-racer med en delt verden, er det kanskje ikke så overraskende?

Se den nye videoen nedenfor.