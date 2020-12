Tetris 99 feirer Super Marios 35-årsjubileum til helgen

Du ser på Annonser

Nintendo har virkelig ikke sløvet under Super Marios 35-årsjubileum. De har sluppet blant annet Super Mario 3D All-Stars, Super Mario Bros. 35, Mario Kart Live: Home Circuit, en ny Game & Watch-konsoll med Super Mario Bros. på og til og med LEGO Super Mario. Men de er sannelig ikke ferdige med feiringen. Nå skal de fortsette feiringen via Tetris 99 med et nytt tema basert på Super Mario All-Stars fra 1993.

Både musikk og grafikk fra dette godspillet pryder Tetris 99 fra 4. - 7. desember, og vil du beholde temaet etter eventet trenger du å samle 100 poeng.

For å spille Tetris 99 må du ha et Switch Online-abonnement. Har du det, er spillet gratis å spille.