Tetris 99 har et eget Tetris-arrangement

Få et Kirby and the Forgotten Land-tema i Tetris 99

den 21 april 2022 klokken 14:13 NYHET. Skrevet av Silje Marie Ruud Slette

Nintendo har presentert en ny Maximus Cup (den 29. i rekken for å være nøyaktig) i Tetris 99, og denne gangen har du muligheten til å spille deg til et Kirby and the...