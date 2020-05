Tetris 99 kjører Animal Crossing-event til helgen

Fanservice i Tetris 99 er intet nytt, og vi har siden det ble sluppet for drøyt et år siden blitt skjemt bort med masser av events og godsaker i den underholdende og nyskapende battle royale-varianten av Tetris. Nå har Nintendo annonsert at det igjen er på tide med et nytt event, og denne gangen er det Animal Crossing: New Horions som står i fokus.

Til helgen (fredag til mandag), kan du få et Animal Crossing-tema ved å delta i Tetris 99 Maximus Cup og få 100 poeng. Når du låser opp temaet får du beholde det for alltid og vil kunne bruke det når du vil i Tetris 99.