Tetris 99 møter F-Zero 99 på Maximus Cup-arrangementet

Nintendo har kunngjort et konkurransearrangement for Tetris 99 -spillere inspirert av det også sosiale F_Zero 99. Maximus Cup er en utfordring der spillerne skal prøve å samle 100 arrangementspoeng for å låse opp et nytt F-Zero-inspirert tema for sine Tetriminos.

Temaet inkluderer også bakgrunnskunst og musikk. Du kan sjekke det ut nedenfor.

Har du sjansen til å vinne dette Tetris 99 -temaet på Maximus Cup? Konkurransen starter 28. juni og varer til 1. juli, så du kan trene frem til da.

Takk, Nintendolife.