Tetris 99 samarbeider med Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition med et spesielt tema denne uken

HQ

Neste uke kan JRPG- og Wii U-fans glede seg over utgivelsen av Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition på Nintendo Switch. Denne forbedrede versjonen har noen interessante endringer i klassikeren fra 2015, men før tittelen kommer på Nintendos nåværende plattform, vil den ha et spesielt Tetris 99-samarbeid, med et nytt eksklusivt tema basert på Monolith Softs spill.

For å delta i den kommende Maximus Cup, som varer fra 14. til 18. mars, må du ha et aktivt Switch Online-abonnement og ha lastet ned denne revisjonen av puslespillklassikeren til konsollen din. Kommer du til å delta?