Tetris 99 sin 19. Maximus Cup har Kirby Fighters 2-tema

Nintendo har avslørt nok et samarbeid for det populære battle royale-spillet Tetris 99. Spillets 19. Maximus Cup vil ha Kirby Fighters 2-tema og pågår fra 7. til 11. januar. I denne perioden får spillere muligheten til å låse opp et eksklusivt tema basert på spillet ved å samle 100 event points.

Med tanke på at Kirby Fighters 2 ble sluppet ut av det blå i fjor, uten spesielt mye promotering fra Nintendo sin side, er det fint å se at spillet får litt oppmerksomhet nå.

Kommer du til å delta på neste Maximus Cup?

Takk, Nintendo Life