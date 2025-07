The Accountant 2 er Amazons nest mest suksessrike film noensinne

HQ

Ben Afflecks siste actionfilm er helt knusende på Prime Video, og trekker inn nesten 80 millioner seere på bare 28 dager. Det gjør den til Amazons nest mest suksessrike film gjennom tidene - bare slått av Road House-nyinnspillingen. The The Accountant 2 gjorde det også ganske bra på kino, med en inntjening på litt over 100 millioner dollar på et produksjonsbudsjett på 80 millioner dollar.

Kritikerne har ikke akkurat vært begeistret, men publikum elsker den tydeligvis. På nettet beskrives den som en solid "kompis-actionkomedie" der kjemien mellom Affleck og Bernthal virkelig treffer blink. Filmens suksess har også åpnet døren for en tredje del, noe regissøren har teaset for - sammen med en mulig retur av Anna Kendrick som Dana Cummings.

I et intervju sa O'Connor :

"En ting vi har snakket om, er ideen om å bringe Anna Kendrick tilbake. Kanskje Christian endelig kan få den kjærligheten han fortjener."

Så ... liker du The Accountant 2?