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Hvis du, i likhet med meg, savner den klassiske, dungeon-orienterte Zelda-opplevelsen som de nye åpne-verden-titlene ikke helt har klart å levere ennå er The Adventures of Elliot: The Millennium Tales sannsynligvis på radaren din. For meg var Octopath Traveler 2 en så herlig overraskelse at jeg umiddelbart ble nysgjerrig da det ble annonsert et «Zelda-lignende» spill fra Square Enix' HD-2D-utviklere. Når det er sagt, er Elliot ikke direkte utviklet av Team Asano, studioet bak Octopath-spillene (selv om de tilsynelatende hadde noe å si i utformingen av spillets konsept), men av Claytechworks, teamet bak blant annet Bravely Default 2. Det blir umiddelbart tydelig når du ser spillet i aksjon.

Nå er vi alle ganske kjent med den ikoniske «HD-2D»-visuelle stilen, som mange vil hevde at Square Enix har overbrukt de siste... vel, ganske mange årene. Personlig er jeg ikke helt lei av den ennå, men den virker som et dårlig valg for denne typen spill. Som Magnus, som også har vært på eventyr i verdenen av «Philabieldia» (det er så dårlig at det nesten er bra...), riktig påpekte, kan man ikke virkelig nyte miljøene i Elliot på grunn av det isometriske kameraet, som bare viser heltenes umiddelbare omgivelser ovenfra. Videre er spillet ikke på langt nær så fengende som Octopath-spillene. Alle objekter skinner overdrevet, og man kan mistenke at dette er en slags teknisk kompromiss fordi spillets verden og de fire epoker det skildrer er langt mer åpne og sømløse enn verdenene i tidligere HD-2D-spill.

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Fire epoker, ja. Hele spillets narrative og strukturelle premiss er at du, som eventyreren Elliot, reiser gjennom tiden og utforsker den samme verdenen i forskjellige epoker for å redde prinsessen i sin egen. På papiret er det en fin idé, men selve gjennomføringen er merkelig. På et narrativt nivå blir konseptet ganske enkelt ikke utforsket på noen særlig overbevisende måte. Karakterene stiller knapt spørsmål ved det faktum at Elliot reiser frem og tilbake i tiden, og hans handlinger i én epoke påvirker ikke de andre på noen meningsfull måte. Det er imidlertid noen få interessante ideer spredt utover historien, det være seg roboter som vender seg mot sine skapere, og en rase av magiske skapninger, halvt menneske, halvt dyr, som ekte mennesker ser ned på. Men spillet skummer bare over disse temaene i stedet for å dykke ned i dem.

Da jeg skrev at gjennomføringen av spillets premiss er merkelig, refererte jeg først og fremst til strukturen og nivådesignet. Ideen om å utforske den samme verdenen gjennom fire forskjellige epoker kan virke spennende i begynnelsen, men man innser raskt at det er det samme kartet fire ganger. Ok, nesten det samme. Den største forskjellen mellom epokene er den ene byen som ligger i nedre høyre hjørne, som for eksempel skal være en livlig, høyteknologisk metropol i «The Age of Magic», mens den i «The Age of Reconstruction» er lite mer enn en spinkel utpost. Men omgivelsene er de samme, og de ligger på de samme stedene (de kunne ha «remixet» kartet for å gjøre det litt mer interessant), fiendene er de samme, og fangehullene, ruinene og hulene er også stort sett like. Jeg skriver «i grove trekk» om det siste fordi de vanligvis har en lengre, mer åpen versjon i en bestemt epoke, mens de i de andre er begrenset til å inneholde bare en eller to små kister. Hvis utviklerne tror de har gjenskapt den mørke verdenen fra A Link to the Past ikke bare én, men tre ganger her, tar de alvorlig feil.

Heldigvis er motivasjonen for å utforske relativt sterk fordi kampsystemet i Elliot er utmerket, og det føles tilfredsstillende å bli sterkere ved å finne nye evner, våpen og oppgraderinger. I løpet av eventyret sitt finner Elliot åtte våpen som er sterkt inspirert av Zelda, som i tillegg til klassikere som sverd, buer og bomber, inkluderer en tung hammer og et raskt spyd. Hvert våpen kommer også i tre versjoner, og det er spennende å se dem i sine sterkere, mer skremmende former. Spillet har også sine egne versjoner av Zeldas hjertebiter og tomme flasker, og det finnes småting å skaffe seg gjennom sideoppdrag (som dessverre er altfor hentebaserte), evner for Elliots fe-følgesvenn (som jeg kommer tilbake til om litt), samt 50 katter som gir ulike belønninger underveis.

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Så det er mye å oppdage, og jeg har ikke engang nevnt Magicite-systemet, som er en av de beste delene av spillet. Du har en boks med begrenset kapasitet, og for hvert våpen kan du fylle den med edelstener som gir våpenet ulike forsterkninger. I starten av spillet har boksen din en kapasitet på 20, men du kan øke den etter hvert, og hvor mye plass de enkelte edelstenene tar opp varierer. Noen tar opp 4, andre 7 eller 10. Det er gøy å finne eller kjøpe nye edelstener og eksperimentere med oppsett, for mens mange edelstener gir enkle egenskaper - som økt skade eller større sjanse for kritiske treff - er det også noen som endrer våpenets funksjoner (for eksempel kan et spyd slå i tre retninger i stedet for én, men gjøre betydelig mindre skade per slag). Og andre påvirker våpenets samspill med resten av arsenalet (for eksempel er det en som gjør at andre våpen midlertidig gjør mer skade etter at du har kastet boomerangen).

Når det gjelder utforsking, kom jeg imidlertid til et punkt hvor jeg hadde funnet våpnene og oppsettene jeg likte best, og følte at jeg hadde nok helse til å overvinne de fleste utfordringene. Det var da motivasjonen min for å utforske de samme små hulene fire ganger begynte å synke. Heldigvis er de obligatoriske fangehullene, for det meste, ganske solide. I likhet med spillet generelt fokuserer de mer på kamp enn på å løse gåter, men de flyter godt, engasjerer hjernen din og slutter mens leken er god. Bossene er også gjennomgående utfordrende, godt designet og generelt bare et høydepunkt i spillet.

Generelt sett hadde jeg gjerne sett flere gåter, for selv om Elliots våpen dessverre ikke brukes mye til gåteløsning, viser de fem evnene til hans Navi-lignende hjelpere at det finnes potensial. Faie, som hun heter, er en irriterende fe med en umettelig trang til å kommentere alt med en skingrende, barnslig stemme som får deg til å ønske å dempe lyden i spillet. Det var ikke Fi fra Skyward Sword du burde ha tatt notater fra, for guds skyld. Uansett er evnene hennes ganske interessante, og senere i spillet åpner de opp for noen engasjerende gåter både i de obligatoriske fangehullene og de valgfrie helligdommene du finner spredt rundt omkring. Blant annet kan feen teleportere Elliot mellom plattformer og skape en klone av ham som kopierer bevegelsene hans. Spillet er på sitt beste når disse evnene settes på prøve, og jeg håper at en potensiell oppfølger satser fullt og helt på gåteløsing generelt. Feen Faie trenger imidlertid virkelig ikke å komme tilbake.

Det er tydelig at Claytechworks forstår hva de viktigste ingrediensene i et godt Zelda-lignende spill er, men de har ikke helt klart å finne den rette balansen mellom dem i dette første forsøket. De burde ha strødd litt mer gåteløsing inn i blandingen og litt mindre kamp. Det er imidlertid et mindre problem sammenlignet med den papirtynne historien og den bisarre beslutningen om å kopiere og lime inn det samme kartet fire ganger. Det oser av for mye ambisjon og for få ressurser, og hvis det er tilfelle, kan det tilgis fordi kampsystemet og de obligatoriske fangehullene og bossene er virkelig bunnsolide her. Hvis Elliot begir seg ut på nye eventyr i fremtiden, vil jeg gjerne bli med ham igjen. Så lenge Faie og Philabieldia blir igjen hjemme.