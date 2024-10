The Alters har blitt forsinket til 2025

HQ

Starten på 2025 er ute etter å gjøre opp for den ganske flate slutten vi får til 2024 når oktober tar slutt. Når Call of Duty: Black Ops 6 og Dragon Age: The Veilguard ankommer før slutten av den skumle sesongen, er det bare en håndfull store spill planlagt i forkant av høytiden, men dette skyldes delvis det faktum at februar 2025 er satt til å være en for tidene.

Selv om vi ikke har en fast dato for det ennå, har 11 bit Studios bestemt seg for å forsinke og skyve The Alters fra utgivelsesdatoen 2024 og i stedet lansere spillet i første kvartal 2025. Dette betyr når som helst mellom 1. januar og 31. mars, så vi kan stirre ned i tønnen til nok en februar-debut.

Når vi snakker om hvorfor spillet har blitt forsinket, legger 11 bit til: "Selv om vi forstår at denne forsinkelsen kanskje ikke er nyheten du forventet, kan du være trygg på at vi bruker denne utvidede tiden til å optimalisere alle oppdragskritiske systemer og sikre at alle aspekter av reisen din er så sømløse som mulig.

"Vi vil også gjerne anerkjenne at prosjekt Dolly, basert på den innledende demofasen, allerede har overgått forventningene, og de foreløpige resultatene viser at det er et stort potensial for et vellykket oppdrag. Men hos Ally Corp er "bra" aldri nok. Denne ekstra tiden vil gi oss mulighet til å finpusse hver fase av prosjektet, slik at vi kan levere resultater som overgår våre tidligere prognoser - et resultat som kommer både Ally Corp og, naturligvis, deg selv til gode."

Gleder du deg til The Alters?