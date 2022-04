The Batman 2 bekreftet

HQ

Warner Bros. og Matt Reeves la ikke skjul på at de hadde store planer for The Batman lenge før filmen ble en stor suksess på kino. Forventningene ble bare høyere da de to partene avslørte spinoff-serier som skal fokusere på Pengiun, Gotham-politiet og Arkham Asylum, så nattens annonsering var bare et spørsmål om tid.

Warner Bros. Motion Picture-sjefen Toby Emmerich benyttet anledningen under i nattens CinemaCon-presentasjon til å bekrefte at Matt Reeves og Robert Pattinson kommer tilbake i det som i alle fall foreløpig kalles The Batman 2. Ikke rart med tanke på at han samtidig gjentok filmen ble sett av over 4,1 millioner brukere på HBO Max den første uken, har tjent over 760 millioner dollar på kinoer og ikke akkurat legger skjul på fremtidsplanene i den siste scenen og en kuttet scene.