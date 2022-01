The Batman er tre timer lang

HQ

Matt Reeves' kommende Batman-film er en av våre mest etterlengtede i år og nå virker det som at vi dessuten får nyte nesten tre timer av denne nye origin-historien. Ifølge IMDB har filmen nemlig en spilletid på to timer og 55 minutter. Til sammenlikning kan det nevnes at Nolans siste Batman-film, The Dark Kinght Rises, hadde en spilletid på to timer og 44 minutter mens Avengers: Endgame klokket inn på tre timer og ett minutt.

Dette blir spennende og vi gleder oss nesten i hjel til filmens endelige premiere som skjer 4. mars. Om ikke det skulle komme flere forsinkelser da...

Synes du tre timer er for mye?