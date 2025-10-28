The Batman - Part II tar til noen uker etter hendelsene i The Penguin

HQ

Mens det har gått flere år siden vi første gang så Battinson kjøre rundt i et regnflekkete Gotham og nynne Nirvana for seg selv, har Matt Reeves' Batman-univers bare opplevd noen få måneder. The Penguin tok seg ganske kraftig opp etter hendelsene i The Batman, og nå er det bekreftet at The Batman - Part II vil følge noen uker etter hendelsene i Colin Farrells spin-off-serie.

I en samtale med Comicbook.com sa Farrell at selv om historiene er nært knyttet sammen, ser han ikke for seg at vi får se mer av Pingvinen. "Så jeg vil si at jeg vil vedde mot [The Penguin sesong 2], men ikke mye," sa han.

"Jeg vet at de som bestemmer tenker på historier som kan rettferdiggjøre åtte timer til, fordi det hele går ut over Matt Reeves' verden. Det fungerte beleilig at dødsfallet på slutten av The Batman og ødeleggelsene i Gotham åpnet et maktvakuum som Oz kunne prøve å kapitalisere på. Det var perfekt for de parallelle åtte timene vi hadde. Og så vil [The Batman Part II] fortsette noen uker etter at serien ble avsluttet. Men jeg vedder på at det ikke blir noe av, men ikke langt ifra."

Fans vil helt sikkert være interessert i mer av Pingvinen, men akkurat nå ser det ut til at Matt Reeves' prioritet er å få Batman-historien ferdig, slik at den kan få premiere i 2027. Med en tredje film som tilsynelatende også er på trappene, er det mye av Bruce Waynes historie igjen å fortelle.