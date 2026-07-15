The Batman - Part II utsatt til februar 2028

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Farvel, Cyberpunk 2077. Farvel, Grand Theft Auto VI. Det er en ny rekordholder når det gjelder forsinkelser, og det er « The Batman - Part II. Den lenge etterlengtede oppfølgeren til Matt Reeves’ første film om Gotham er utsatt enda en gang, denne gangen til februar 2028 (via Deadline).

Dette svir ganske mye, spesielt med tanke på at den opprinnelige utgivelsesdatoen for filmen var oktober 2025. Den nye utsettelsen utsette filmen med bare noen få måneder, men siden den flytter oss fra en utgivelse i 2027 til en i 2028, føles det absolutt som om det er litt lenger tid. På den positive siden ga Matt Reeves oss et første glimt av filmens logo, som du kan se nedenfor.

Reeves viste også frem en ny kameratest for filmen via Vimeo, som ga oss vårt første glimt av Robert Pattinson i Batsuit igjen. Filmen er i produksjon akkurat nå, og utsettelsen betyr sannsynligvis at den har mye mer tid til å få orden på innspillingen og utvikle en skikkelig etterproduksjon. Spekulasjoner på nettet tyder på at dette skyldes det større DCU-universet, men siden Reeves’ Gotham står utenfor James Gunn og Peter Safrans planer, er det vanskelig å si hvordan dette skulle ha hatt noen innvirkning.