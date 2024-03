The Bear fornyes for sesong 4 og kommer raskt

HQ

The Bear har i all stillhet blitt plukket opp for en fjerde sesong. FX har ennå ikke offisielt annonsert den kommende sesongen, men Deadline skriver at den Emmy-vinnende serien skal filme sin tredje og fjerde sesong etter hverandre.

Det kan være flere grunner til denne planleggingen. Noen mener at det, i likhet med en annen FX-serie, Atlanta, er en mulighet for at The Bear kan slutte med sin fjerde sesong. Det ser imidlertid ut til at sesong 5 fortsatt er en mulighet.

Den mest sannsynlige forklaringen er at stjernene Jeremy Allen White, Ayo Edibiri og Ebon Moss-Bachrach blir stadig vanskeligere å holde på. Planleggingskonflikter kan oppstå, og det er derfor mulig at FX ønsket å lage en ny sesong raskt mens de fortsatt har tak i disse førsteklasses skuespillerne.

Uansett må vi ikke vente lenge på The Bear sesong 4.