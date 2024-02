The Bear sesong 3 blir servert i juni 2024

HQ

FX-styreleder John Landgraf har nylig bekreftet at TV-selskapets suksesserie The Bear kommer tilbake med en tredje sesong i juni 2024. Akkurat som alle tidligere sesonger vil alle 10 episodene være tilgjengelige for strømming på premieredatoen.

Seriens andre sesong ble hyllet av kritikerne og mottok flere priser, blant annet 10 Primetime Emmy Awards og fire Golden Globe Awards. Etter den enorme suksessen med sesong 2 kunngjorde FX at de ville fornye serien for sesong 3 i november 2023. Du kan lese vår anmeldelse av The Bear sesong 2 her.

Takk, NME.