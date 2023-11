The Bear sin tredje sesong starter filmingen i slutten av februar

HQ

Nylig ble det avslørt at både The Bear sesong 3 hadde fått grønt lys og at den ville ha premiere i 2024 på Disney+. Siden produksjonen av den ennå ikke har startet virket det som en stor oppgave å få en ny sesong av serien klar til slutten av neste år, men en ny rapport antyder at det kan være mulig.

For Deadline avslører nå at produksjonen av sesong 3 av The Bear er planlagt å starte i månedsskiftet februar/mars. Det betyr at det etter et par måneder med filming vil være en god del av året igjen til å fullføre etterproduksjonen og debutere før 2024 er over.

Gleder du deg til mer The Bear?