The Bear-stjerne bekrefter at sesong 5 blir den siste

Da The Bear først begynte hadde FX full tilgang til mange av stjernene. Etter hvert som serien virkelig tok av, så imidlertid folk som Ayo Edibiri, Ebon Moss-Bachrach og Jeremy Allen White sine stjerner skyte i været, noe som betydde at det ikke alltid var garantert at de ville komme tilbake til en vanlig TV-serie. Vi lurte på om FX måtte avslutte serien før tiden, og selv om det ikke skjedde, ser det ut til at The Bear nærmer seg slutten.

For et par uker siden la skuespilleren Jamie Lee Curtis ut et bilde sammen med sin medspiller i The Bear, Abby Elliott, på settet for sesong 5. I et nylig intervju med Access Hollywood ble Curtis spurt om bildet, og om sesong 5 virkelig var slutten på serien.

"Alle har bekreftet at serien skal avsluttes", sa Curtis. "Jeg forstår ikke hvorfor det er en så [stor sak]. Med mindre jeg får en telefon fra alle folkene som sier: 'Du sa det nettopp til [alle]', tror jeg alle forsto at det var den siste sesongen av serien. Hvis det ikke er det, så har jeg fullstendig blåst det."

Ikke alle visste at serien skulle ta slutt, men vi kunne nok ha gjettet det. Sesong 4 virket som om den endte på en måte som kunne avslutte historien om Bjørnen for godt, og det gir derfor bare mening at den femte sesongen har til hensikt å avslutte historien om den lille restauranten som kunne.