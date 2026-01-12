The Blood of Dawnwalker bekreftet å ha romansealternativer

HQ

The Blood of Dawnwalker Rebel Wolves er Rebel Wolves 'første spill, men selv om studioet lanserer sin debuttittel i år, har folkene som jobber der mange års, om ikke tiår med erfaring med RPG-er, for eksempel The Witcher-spill og mer. Med tanke på sammenligningen mellom The Blood of Dawnwalker og The Witcher, kan vi tenke oss at vi får noen kjente trekk i det førstnevnte spillet. En av dem er romanser.

Dette ble bekreftet via en samtale mellom streamer Luality og Mateusz Tomaskiewicz, den kreative direktøren bak The Blood of Dawnwalker (takk, PC Gamer). "Det er romansealternativer, ja. Vi har ikke gått dypt inn i med hvem ennå, og jeg vil overlate det til fremtiden å snakke om. Men ja, du kan forvente å bygge relasjoner med karakterer, " sa utvikleren.

Hvis vi ser på relasjoner som helhet i The Blood of Dawnwalker, ser det imidlertid ut til at de tar en stor rolle i spillet. Viktige NPC-er som skurken Brencis vil få en mye mer aktiv tilnærming. Du kan ikke bare gjøre hva du vil i spillet uten at skurkene legger merke til det, noe som betyr at du vil bli presset til å være mer strategisk i hvordan du nærmer deg mål og oppdrag. Det er i hvert fall tanken. Vi har sett en god del av The Blood of Dawnwalker så langt, men det føles fortsatt som om det er mye mer vi ennå ikke har fått se.

The Blood of Dawnwalker lanseres i 2026 for PC, PS5 og Xbox Series X/S.