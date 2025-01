The Blood of Dawnwalker introduserer oss for en vampyr som var en tidligere romersk senator

HQ

Når du tenker på vampyrer, er sjansen stor for at tankene dine trekkes mot et sted i Europa på 1700-tallet, med store slott, bjeffende ulver og alt som hører med. Vi vedder på at du ikke tenker på vampyrer i antikkens Roma, men i The Blood of Dawnwalker gjorde de det så absolutt.

Vi fant ut denne historien gjennom spillets siste karakterintroduksjon, som fokuserer på Brencis, den skallede, pansrede vampyren vi ser i traileren, som gir Coens søster sitt blod, noe som sannsynligvis gjør henne til en vampyr også.

Brencis ble født i Romerriket i år 131 e.Kr. og fikk navnet Caeso Burrienus Laurentius. Med en sølvskje i munnen fra fødselen av, takket være familiens rikdom, klatret Brencis oppover den romerske politiske rangstigen og ble senator med en drøm om å bli utnevnt til konsul. Det ville han også ha blitt, om han ikke hadde blitt en irriterende vampyr.

Til tross for alle disse årene har ambisjonene bestått, og nå tar han over en liten europeisk fjellregion. Det er mindre, men det gir ham en bedre balanse mellom jobb og privatliv.