The Blood of Dawnwalker viser menneskelige og vampyrers tilnærming til oppdrag i nytt gameplay

HQ

Tilbake i juni viste utvikleren Rebel Wolves frem en første grundig gameplay-titt på The Blood of Dawnwalker, og noen måneder senere har de gitt oss en retur til det samme oppdraget som ble dekket i den første gameplay-traileren, med mer fokus på historie, narrativt design og en titt på noen av de forbedrede elementene i spillet. Selv om Rebel Wolves fortsatt jobber med å virkeliggjøre sin visjon for spillet, har de også allerede tatt til seg tilbakemeldinger fra lokalsamfunnet.

Når du velger evner, stopper ikke tiden lenger og bremser i stedet, og det er også et bedre kameraalternativ hvis du vil ha et bredere syn på kampene rundt deg. Vi er sikre på at andre funksjoner som etterspørres av fellesskapet vil bli lagt til etter hvert, men det er verdt å merke seg at The Blood of Dawnwalker fortsatt er i en pre-beta-fase, så vi kan tenke oss at det er en god del arbeid som skal gjøres før lansering.

I videoen nedenfor blir vi ført tilbake til jakten på sverdet som vi startet i juni-videoen, og nå ser vi hvordan vi kan nærme oss den fra et menneskelig og et vampyrperspektiv. Menneskelige tilnærminger er ofte vennligere, ser det ut til, men du vil ende opp med å gjøre tjenester for NPC-er hvis du vil fullføre målet ditt. Som vampyr kan du bruke krefter og snike deg inn der du vil være, men du vil sannsynligvis møte større motstand.

The Blood of Dawnwalker er planlagt utgitt i 2026 for Xbox Series X/S, PS5 og PC.