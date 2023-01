The Boys: Sesong 4 kan bringe Giancarlo Esposito tilbake

Selv om den beregnende og kaldhjertede Stan Edgar (briljant spilt av Giancarlo Esposito) ble kastet ut som administrerende direktør i Vought International i Amazon Prime-hitshowet The Boys, lever han fortsatt og sparker i universet. Og det virker som om vi faktisk kan se Edgar igjen, veldig snart til og med.

I et intervju med TVLine diskuteres den fjerde sesongen av The Boys, og Esposito går så langt som å hevde at det er en "stor sjanse" Stan Edgar vil gjøre comeback:

– Jeg synes The Boys er et veldig skummelt, interessant, edgy og sykt show – på best mulig måte. Det er genialt. Og... Jeg vil ikke stryke det ut lenger: Jeg tror det er en stor sjanse.

Det er fortsatt veldig få detaljer om The Boys: sesong 4, men produsenten sa nylig at den "har den mest motbydelige tingen på TV". Vi ville absolutt ikke ha noe imot at Giancarlo Esposito kom tilbake til showet, eller hva tror du?

Takk MovieWeb