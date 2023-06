The Boys Sesong 4 vises ikke før forfatterstreiken er over

Over to måneder har gått siden innspillingen av The Boys' fjerde sesong var ferdig, så jeg er langt fra den eneste som hadde håpet på nytt om når vi får se den. Dessverre må vi nok vente en stund.

Eric Kripke, skaperen av serien, avslører at sesong 4 av The Boys ikke vil bli lansert før den pågående WGA-streiken er over.

"Be studioene om å inngå en rettferdig avtale!" skriver Kripke på Twitter. På spørsmål om hvorfor streiken påvirker The Boys selv når filmingen allerede er unnagjort, svarer Kripke:

"Det er en god del dialog vi skriver i etterkant som skuespillerne kommer tilbake for å spille inn (kalt ADR), for å hjelpe til med å tette hull i historien eller klargjøre et plottpunkt. Vi redigerer også dialog sammen på forskjellige måter for å 'omskrive' den. Vi skriver i alle faser av prosessen."





Vi får se på den positive siden av dette. Med såpass mange store og etterlengtede prosjekter lagt på is som følge av streiken legges det stadig mer press på Hollywood om å gi forfatterne det de ber om.