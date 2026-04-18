The Boys-showrunner svarer på frykten for en svak finale

The Boys-finalen er ikke langt unna nå, og når vi nå er på vei gjennom den femte og siste sesongen, er håpet stort om at showrunner Eric Kripke kan holde landingen for den satiriske superheltserien som har vært i tankene våre siden 2019.

I et intervju med The Hollywood Reporter snakket Kripke om serier som kan bli fullstendig rekontekstualisert av fansen hvis slutten suger. "Det er supervanskelig å lage en finale. Fansen vil dømme serien i ettertid basert på hva de føler om finalen. Hvis vi ødelegger den, vil de definitivt si: "Vel, den serien var ikke så bra som vi trodde den var." Det er nesten som om du prøver å sikre ettermælet ditt med disse finalene. Og det er den første finalen jeg noen gang har gjort - så jeg har jo ingen erfaring med det. Så jeg er mest engstelig og spent," forklarte han.

Noen fans tolket dette som at Kripke ikke har særlig tro på sin egen finale. Showrunneren gikk imidlertid ut på Twitter/X for å forklare nærmere. "Jeg har en regel om å aldri svare, men: du vil ha en showrunner som er engstelig og besatt av hver eneste detalj fordi de vil at det skal være bra! En forfatter som er "jeg fikset det" selvsikker, er vanligvis en dårlig forfatter," skrev han.

Vi vet ikke med sikkerhet om The Boys vil ende med en av TVs beste eller verste finaler. Med tanke på den siste tidens diskusjoner rundt andre høyprofilerte seriers avslutning, er det trygt å si at det egentlig ikke vil være noen middelvei her.