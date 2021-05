The Burning Crusade kommer til World of Warcraft: Classic i juni

Du ser på Annonser

Da Blizzard kunngjorde at World of Warcraft: Classic skal få The Burning Crusade-utvidelsen nøyde de seg med å si at det ville skje en gang i 2021. Heldigvis viser det seg at lanseringsdatoen ikke er langt unna når vi først får det.

The Burning Crusade vil nemlig komme til World of Warcraft: Classic akkurat når datoen skifter over til den 1. juni. For de ekstra ivrige av dere er det greit å bemerke at oppvarmingen starter den 18. mai siden den forberedende oppdateringen slippes da. Når denne er lastet ned vil man få valget om å fortsette uten utvidelsen, ta turen til Hellfire Peninsula eller klone karakterene sine for å nyte begge deler. Deretter er det bare å glede seg til nye klassiske omgivelser, mer utfordrende Raid og alt det andre The Burning Crusade var og er kjent for.