The Callisto Protocol er ikke lenger et PUBG-spill

Allerede før The Callisto Protocol ble skikkelig annonsert hadde Bluehole sagt at skrekkspillet ville finne sted i PUBG-universet. Ganske merkelig siden det har vært...

Husker du The Callisto Protocol? Spillet har et enormt budsjett, og settes sammen av en stor del av teamet bak Dead Space-serien, deriblant skaperen Glen Schofield. Det...

Dead Space-skaper avslører PUBG-spillet The Callisto Protocol

den 11 desember 2020 klokken 02:22 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

18 måneder har gått siden Glen Schofield, skaperen av Dead Space-serien og et par Call of Duty-spill, annonserte at han overtok ansvaret for et nytt studio kalt Striking...