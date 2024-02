The Cosmic Wheel Sisterhood feirer valentinsdagen ved å lodde ut en gigantisk dildo.

HQ

Denne uken feiret verden valentinsdagen, og i likhet med alle andre store merkedager i kalenderen feirer selskaper ofte med små spillrelaterte godbiter. Men i dette tilfellet har studioet Decostructeam valgt å forberede en konkurranse for fansen av den nyeste utgivelsen, The Cosmic Wheel Sisterhood, men den er ikke "liten" i det hele tatt.

Det spanske studioet har gått sammen med det håndverksmessige sexleketøyfirmaet Uberrime for å lage tre dildoer inspirert av The Cosmic Wheel Sisterhood som vil bli utloddet til deres mest lidenskapelige fans. Sammen med denne fantastiske giveawayen vil de også inkludere et av spillets spesialtilpassede tarotkortstokker.

Hvis du vil delta og vinne denne dildoen av "kosmiske" proporsjoner, kan du delta på nettsiden som er opprettet for anledningen. De har et fullstendig bildegalleri med detaljer, men i tilfelle du vil få lyst på mer, kan du ta en titt nedenfor.