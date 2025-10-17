The Crew Motorfests tredje år gir bedre tilpasning, Steam Deck-støtte og et Friend Pass

HQ

Ubisoft har delt en titt på det kommende tredje året av The Crew Motorfest. Det er satt til å begynne 5. november når Season 8 for spillet lanseres, og denne neste mengden innhold vil totalt gi dypere tilpasning, et utvidet partnerskap med BMW, Steam Deck -støtte og en haug med nye kjøretøy å legge til i samlingen din i løpet av de tre sesongene som er planlagt for året.

Vi blir fortalt at Season 8 spesielt vil legge vekt på gateracing, og bringe med seg en ny spilleliste der sjåfører blir med i et mannskap som heter Monkeys 'Kitchen for å gjøre gatene til prestasjonsstadier. Det vil være gratis løp og ingen faste ruter, og 40 nye felgalternativer å bruke på bilene dine.

På samme måte vil Season 8 utvide partnerskapet med BMW ved å tilby en ny spilleliste dedikert til bilprodusenten. Det vil være eksklusive arrangementer og til og med en BMW M2 CS å tjene eksklusivt.

Når det gjelder den utvidede tilpasningen, blir vi fortalt at vi kan se frem til alternativer for å "modifisere felger med en rekke materialfarger og utstyre autentiske merkevaremodeller", mens vi til og med kan endre kjøretøyets holdning også.

Spillet er nå fullt tilgjengelig og forbedret for Steam Deck også, og når Year 3 begynner, vil eiere av spillet kunne ta med seg vennene sine via en Friend Pass, noe som betyr at nå trenger bare én person i et par å eie spillet.

I fremtiden vil Season 9, som starter i mars, legge til ytterligere 21 nye biler og ha et samarbeid med NASCAR, og denne sesongen anses som den "største noensinne" for spillet.

Til slutt bekrefter Ubisoft at The Crew 2, som i utgangspunktet startet Stop Killing Games -bevegelsen med sine planer om å gå offline, har blitt forbedret med en oppdatering som legger til en hybrid online og offline-modus, noe som betyr at hvis serverne går ned, vil den fortsatt være tilgjengelig.

Sjekk ut veikartet nedenfor som også bekrefter at Season 10 kommer i juli og vil bli avslørt senere.