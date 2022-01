The Dark Knight- og Westworld-skaper blir regissør for Fallout

HQ

Sommeren 2020 annonserte at de hadde skaffet seg rettighetene til å lage en Fallout-serie sammen med Jonathan Nolan og Lisa Joys Kilter. Den gangen var planen at det talentfulle ekteparet kun skulle lede prosjektet som produsenter, men nå har det blitt noen endringer.

Variety avslører nemlig at Nolan, som tidligere har regisserte noen episoder av Westworld og én av Person of Interest i tillegg til å ha skrevet flere episoder av dem og The Dark Knight, skal være regissør for første episode av Fallout. I tillegg har Amazon hyret inn Geneva Robertson-Dworet (skrev blant annet Captain Marvel og Tomb Raider) og Graham Wagner (produsent og forfatter for The Office og Silicon Valley) til å være såkalte showrunnere. Forhåpentligvis betyr dette at innspillingene kan starte snart.