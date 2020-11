Selv om verken Man of Medan eller Little Hope har blitt spesielt godt mottatt av anmelderne, så ruller det fortsatt ut kapitler fra Supermassive Games. I slutten av Little Hope fikk vi en trailer for det neste spillet, som vi nå vet heter The Dark Pictures: House of Ashes.

Traileren er kort, men viser at neste kapittel tilsynelatende ikke bare handle rom monstre, men også sinte guder.

Spillet kommer neste år. Skal du spille det?