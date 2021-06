Supermassive Games valgte passende nok å slippe The Dark Pictures: Little Hope den 30. oktober i fjor, noe som selvsagt er noe mange skrekkspill drømmer om. Med sitt kommende spill ønsker de derimot at folk skal få litt tid på seg til å kjøpe det før Halloween.

Dagens nye trailer gir oss nemlig ikke bare en rask oppsummering av hva historien i The Dark Pictures: House of Ashes går ut på, men avslører også at spillet vil lanseres den 22. oktober.