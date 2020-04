The Dark Pictures: Little Hope byr på heksejakt og henging i trailer

Supermassive Games har vært relativt sparsomme med informasjon om hva vi kan forvente i den neste delen av The Dark Pictures Anthology, The Dark Pictures: Little Hope, men de gir oss et litt større håp i dag med å gi oss en ny trailer som viser hva vi har i vente.

Det er ikke så rent lite heller, for det viser seg at vi vil få være med på et mysterie rundt heksejakter, noe som betyr at vi blir vitne til både drukninger, folk som blir hengt og mer. Slikt har selvsagt fått konsekvenser den vesle plassen i nyere tid, noe det vises noen korte glimt av. Samtidig gjentar utviklerne at planen fortsatt er at The Dark Pictures: Little Hope skal slippes i sommer, så vi trenger ikke å vente lenge for å se om den første episodens skavanker har blitt luket vekk.